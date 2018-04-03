После трагедии в Кемерове аэропорты начали закупать пожарную технику

Сразу несколько российских аэропортов опубликовали на сайте госзакупок тендеры, связанные с улучшением систем противопожарной безопасности. В Домодедово в этом месяце пройдет проверка пожарной безопасности.

27 марта на сайте госзакупок появилось объявление о поиске компании, которая сможет устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании аэровокзального комплекса "Пулково-1".

Объявление разместила управляющая компания аэропорта Пулково - ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы". Начальная цена контракта - 755,2 тысячи рублей. О каких именно недостатках идет речь, из объявления непонятно.

28 марта еще одна структура - государственная управляющая компания АО "Аэропорт "Пулково" - объявила о заключении контракта на "техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, пожаротушения, противопожарной автоматики, системы оповещения и управления эвакуацией, систем автоматики дымоудаления и систем внутреннего противопожарного водопровода", пишет ВВС.

Работы нужно провести в административно-складском здании, расположенном вблизи старого терминала "Пулково-2", который сейчас находится на реконструкции. Контракт почти на 2 млн рублей заключен с ООО "БалтИнжиниринг".

АО "Международный аэропорт Владивосток" 2 апреля объявил конкурс на поставку оборудования для тушения пожаров общей стоимостью 502 тысячи рублей. На эти деньги компания планирует закупить сигнальный блок для пожарной сигнализации, огнетушители, пожарные рукава, багры, штыковые лопаты конусные ведра и прочее оборудование.

В Домодедово в этом месяце пройдет проверка пожарной безопасности, сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе. Проверка плановая. Предыдущая состоялась в декабре 2017 года.

Русская служба Би-би-си направила запросы в аэропорты Шереметьево и Внуково, но ответа пока не получила.