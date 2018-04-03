Израиль приостановил соглашение с ООН о судьбе нелегалов из Африки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приостановил соглашение с агентством ООН по делам беженцев о переселении африканских мигрантов в Европу и легализации части из них в Израиле. Соглашение было достигнуто в понедельник, но спустя несколько часов о приостановке его действия объявил в своем "Фейсбуке" Нетаньяху.

По словам премьера, во вторник он встретится с представителями южных районов Тель-Авива, где проживает большое количество мигрантов и решит, что делать дальше.

Всего несколько часов назад в понедельник власти Израиля и Агентство ООН по делам беженцев достигли соглашения о переселении более 16 тысяч африканских мигрантов, находящихся в еврейском государстве, в западные страны.

Достигнутые договоренности означали отказ Израиля от вызвавшего протесты плана выдворения мигрантов под угрозой тюремного заключения.

В рамках договоренности чуть более 16 тысяч африканских мигрантов, нелегально находящихся в стране, примут западные страны, среди которых Канада, Италия и Германия.

Аналогичное число мигрантов должны были получить вид на жительство в Израиле.

Как сообщает ВВС, ранее Верховный суд Израиля заблокировал решение о депортации нелегальных мигрантов на родину, которая должна была начаться в прошлое воскресенье.

Согласно заявлению канцелярии главы правительства, программа по переселению мигрантов разбита на три этапа, а ее реализация рассчитана на пять лет.

"Агентство ООН по делам беженцев будет работать над тем, чтобы обеспечить их выезд в западные страны, а Израиль урегулирует статус части остающихся", - говорится в заявлении.