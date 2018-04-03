Суд вынес приговор шестерым фигурантам дела о покушении на Влада Плахотнюка

Шестерым фигурантам дела о покушении на председателя ДПМ Влада Плахотнюка вынесли приговор. Валериан Заболотный, которого обвиняют в организации преступления, получил 20 лет тюрьмы. Остальные - от трех до 11 лет лишения свободы.

Решение принял Кишиневский суд сектора Центр. Судьи совещались больше шести часов, так что вердикт огласили после полуночи.

В прокуратуре по борьбе с оргпреступностью и особым делам говорят, что осужденные заслужили полученные сроки.



"Собранных в рамках уголовного дела доказательств достаточно, чтобы приговорить этих граждан по закону.Таким образом, мы решим, оспаривать ли приговор", - сказала прокурор ПБОПОД Татьяна Видрашко.



Мотивировочную часть решения огласят 26 апреля, после чего у защиты будет 15 дней для подачи апелляции. Адвокаты говорят, что у них для этого достаточно аргументов.



"Оснований для подачи апелляции достаточно. Что касается обоснованности обвинения, а именно второй ее части, считаю, что нормы национального законодательства были проигнорированы", - заявил адвокат Вячеслав Цуркан.



Один из фигурантов дела Юрий Пархоменко был приговорен к пяти годам тюрьмы раньше всех, так как полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.



Семеро задержанных по делу о покушении на Влада Плахотнюка оказались на скамье подсудимых в конце октября.

По данным прокуроров, осужденные действовали по заказу криминального авторитета Григория Карамалака по кличке Болгар, который в одном из недавних интервью признал, что фигуранты дела - его друзья. Карамалак также проходит по этому уголовному делу и объявлен в международный розыск.





