Павел Филип: Доверие граждан к правительству Молдовы растет благодаря проведению ряда реформ

Доверие граждан к правительству Молдовы растет благодаря проведению ряда реформ, направленных на улучшение качества жизни. Об этом премьер Павел Филип заявил в интервью для libertatea.ro. Он особо отметил успехи, достигнутые в борьбе с коррупцией в судебной системе.

"В этой области работают судьи и прокуроры из старой системы. Речь идет не только о принятии законов. Важно правильно применять эти законы, и это зависит от сознательности тех, кто работает в этой системе", - сказал премьер Павел Филип.



Павел Филип добавил, что в борьбе с коррупцией Молдова следует примеру Румынии. Были созданы специализированные прокуратуры - антикоррупционная и по борьбе с организованной преступностью и особым делам.



"В начале мандата, в апреле 2016, опрос показывал, что юстиции доверяют 7-8% граждан. Спустя год этот показатель составил 24%. Уровень доверия был очень низким, а теперь вырос в три раза", - сообщил Павел Филип.



До сих пор реформа юстиции коснулась пяти судебных инстанций - в Кишиневе, Бельцах, Страшенах, Оргееве и Унгенах. Реорганизация также предусматривает постоянную оценку деятельности судей. Кроме того, будет пересмотрен метод зачисления в Национальный институт юстиции.





