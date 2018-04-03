Минздрав разработал проект о проверке водителей общественного транспорта

Ужесточить требования к водителям общественного транспорта намерены в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты. Ведомство разработало документ, согласно которому перед выходом в рейс показания алкотеста должны равняться нулю. Сейчас для всех категорий водителей допустимый уровень алкоголя в крови составляет 0,3 грамма на литр и 0,15 миллиграмма - в выдыхаемом воздухе.

"Мы озабочены сложившейся ситуацией в сфере общественного здоровья в том, что касается дорожной безопасности. Очень важно, чтобы правила соблюдали особенно эти водители", - cказала глава управления министерства здравоохранения Татьяна Затык.



Врачи говорят, что любое количество алкоголя может повлиять на состояние здоровья.



"Алкоголь, в любом количестве, отравляет организм и действует на нервную систему", - заявил завотделением наркодиспансера Георгий Рошиор.



Водители общественного транспорта утверждают, что не употребляют алкоголь в рабочее время. Тем не менее, некоторые из них недовольны предложенными поправками.



А пассажиры инициативу властей приветствуют.



Для подтверждения возможного опьянения также предлагается учитывать оба показателя - как в выдыхаемом воздухе, так и в крови.





