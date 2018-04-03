Деньги на ветер: социальное жилье в Хынчешстком районе пустует

Миллион 300 тысяч евро на ветер. Социальное жилье в Хынчешстком районе так и остается незанятым. В селе София, например, построили четыре дома - каждый на две квартиры. В одну из них заехала семья из Кагульского района. Родители и двое детей ютятся в единственной комнате. Воды в доме нет, отапливают его электрообогревателями.

"Вот сейчас мы должны заплатить последний взнос - 2780 леев. Но денег нам не хватает. С самым необходимым помогает свекровь", - cказала жительница села София Алина Команич.



Мэр села говорит, что желающих заселиться нет.



"Ко мне обращались, но никому жилье не понравилось. Тесно, отопления нет, только электрообогреватели. Никто там жить не хочет", - cообщил мэр села София Ион Мырза.



Пустуют социальные дома и в селе Первомайском.



"Зачем вообще в Первомайском решили строить социальное жилье, я не знаю", - отметил мэр села Первомайское Виктор Максим.



Местные жители тоже говорят, что проект был заведомо провальным.



"Обещали жилье для молодых специалистов, а их как не было, так и нет. Миллион триста тысяч за дома, в которых никто жить не хочет".



Проект запустили накануне парламентских выборов 2014-го года. Инициатором был тогдашний председатель района - либерал-демократ Григорий Кобзак. Деньги взяли в кредит у Банка развития Совета Европы.



"Григорий Кобзак, который тогда был председателем района, естественно, убедил своих советников поддержать проект. Хотя мы просили подумать и хорошо все рассчитать. С 2019 года районный совет должен возвращать эти деньги", - cказал районный советник ДПМ Владимир Блищак.



Депутат ЛДПМ Григорий Кобзак с комментарием не выступил - на телефонные звонки он не отвечает. Председателем Хынчештского района он был с 2011-го по 15-й год.



