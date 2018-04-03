Долой правила: депутат Либеральной партии Алина Зотя припарковала авто посреди тротуара

Машину депутата Либеральной партии Алины Зоти, заметили припаркованной в неположенном месте. Об инциденте сообщил активист «Стоп Хам» в социальных сетях. Он рассказал, что автомобиль был припаркован прямо посередине тротуара на улице Букурией.

Сама депутат заявила, что в момент правонарушения за рулём находился её родственник, которого она попросила помочь с техническим обслуживанием автомобиля, пишет Publika TV.

Об инциденте Алина Зотя узнала из социальных сетей.

«Смотрю – машина припаркована прямо посередине тротуара. Когда смотрю номер, вспомнил - это же наша любимая Алина Зотя…», - рассказал активист «Стоп Хам» .

Он также сообщил, что вызвал полицию на место происшествия. Экипаж правоохранителей заверил мужчину, что водитель будет привлечён к ответу.

Напомним, осенью 2017 года активисты «Стоп Хам» наклеили на автомобиль Алины Зотя надпись «Паркуюсь где хочу!», за нарушение правил парковки в центре города.