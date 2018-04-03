Столкновении самолетов в аэропорту США: погибли два человека

Два человека погибли в понедельник, 2 апреля, в результате столкновения легких самолетов в аэропорту города Марион в американском штате Индиана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC.

На взлетно-посадочной полосе столкнулись одномоторный самолет Cessna 150 и двухмоторный бизнес-джет Cessna 525.

В результате столкновения Cessna 150 развалилась на две части и загорелась. Двое находившихся на борту людей погибли на месте. На борту Cessna 525 находились пять человек, они не пострадали, пишет iz.ru

По данным NBC, инцидент произошел в момент, когда самолет Cessna 525 приземлялся, а Cessna 150 собирался взлетать. Отмечается, что пилот последнего не заметил бизнес-джет.

Федеральное авиационное управление США начало расследование происшествия.