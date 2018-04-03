Модель Victoria’s Secret арестовали за хранение наркотиков

Полиция штата Джорджия арестовала подающую большие надежды Мэгги Лейн за употребление марихуаны. При обыске у неё нашли 28 граммов наркотического вещества.

От тюрьмы модель спасло лишь то, что марихуаны у неё оказалось на один грамм меньше, чем требуется для возбуждения уголовного дела. При другом раскладе Лейн дали бы 10 лет тюремного заключения .

Как пишет life.ru, Мэгги Лейн пришлось просидеть в участке полдня, позже модель выпустили. Полицейские не оставили её безнаказанной и наложили на неё штраф в размере 1 тысячи долларов.