Американский продавец застрелил подростка, не заплатившего за пиво

В американском штате Теннесси работник магазина обвиняется в убийстве подростка, который забыл заплатить за товар. Об этом пишет газета New York Post.

Этот инцидент произошёл 29 марта в Мемфисе. Чернокожего подростка заподозрили в краже пива. Продавец Анвар Газали решил остановить уже вышедшего из супермаркета парня и один раз выстрелил в его сторону. Вероятно, он не понял, что попал в молодого человека, так как после неудачной погони вернулся обратно за прилавок, пишет life.ru

Труп подростка через два дня обнаружила местная жительница. Он лежал возле её дома, который стоит рядом с магазином. Молодому человеку было 17 лет, его звали Дориан Харрис. После сообщения в полицию предполагаемый убийца был арестован стражами порядка.