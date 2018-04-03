Пациента одной из Московских клиник зарезали прямо на больничной койке

Утром 3 апреля в палате городской больницы на западе Москвы нашли мертвым 61‐летнего мужчину. На теле погибшего обнаружили две ножевые раны, сообщила пресс‐служба Следственного комитета в Telegram.

По имеющимся данным, в палате, где лежало тело, всю ночь находились и другие пациенты стационара.

Как сообщает «360» , инцидент произошел в больнице № 51. Мужчину 1956 года рождения зарезал другой пациент.

На месте происшествия работают следователи. Они допрашивают сотрудников и лечащихся в медучреждении. Проводится осмотр места происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.