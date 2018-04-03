Павел Филип очень благодарен Румынии за протянутую руку помощи в 2016 году

Румыния является торговым партнером №1 для Республики Молдова. С таким заявлением выступил Павел Филип в ходе интервью для одного румынского издания.

Также премьер-министр отметил, что наряду с внедрением положений Соглашений об ассоциации и о ЗСТ с ЕС, Молдова увеличила экспорт на рынки Европы, а объем поставок молдавских товаров на этот рынок превысил 65% от общего объема экспорта. «В то же время Румыния остается основным рынком сбыта молдавских товаров в ЕС», - уточнил премьер-министр.

Глава правительства также отметил, что в последние годы соседнее государство оказывает массивную помощь Республике Молдова. «Я никогда не забуду начало 2016 года, когда внешнее финансирование Республики Молдова было заблокировано из-за кризиса, и пока мы не заключили соглашение с МВФ, мы не могли воспользоваться никакими другими средствами. Единственная страна, которая протянула нам тогда руку помощи, была Румыния, предоставившая нам сначала кредит в 60 миллионов евро, а впоследствии, еще два транша кредита в размере 150 миллионов евро», - добавил Филипп.

Павел Филип заявил, что уверен, что после получения Румынией председательства в Совете Европы, отношения Республики Молдова с ЕС начнут развиваться. «С нетерпением ждем, чтобы Румыния получила председательство в Совете Европейского союза, и уверен, что согласно нашим договоренностям с премьером Виорикой Дэнчилэ и президентом Клаусом Йоханнисом, мы выполним поставленные перед нами задачи и сблизим Республику Молдова с ЕС», - отметил премьер-министр, сообщает point.md