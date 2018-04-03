Российский полицейский открыл и закрыл наркопритон для статистики

Как сообщает пресс-служба СК РФ, находчивого экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков обвинили в превышении полномочий. Выяснилось, что высокопоставленный сотрудник полиции не гнушался грязных методов, чтобы создавать видимость хорошей работы.

Согласно материалам дела, страж порядка угрозами и уговорами заставил троих местных жителей принимать наркотики, которые сам же им и передал. Подключив ещё двоих бедолаг, полицейский создал видимость крупного наркопритона. Также стало известно о другом эпизоде, когда мужчине подкинули партию маковой соломы и заставили сознаться в преступлении, пишет 5-tv.ru

После того, как следователи собрали убедительные доказательства вины «оборотня в погонях», дело передали в суд.

Читайте также: Модель Victoria’s Secret арестовали за хранение наркотиков