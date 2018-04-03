В пригороде Торонто столкнулось шесть автомобилей: есть жертвы

Один человек погиб и шесть были ранены в результате крупной аварии в Ричмонд-Хилле, пригороде Торонто. Об этом сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что участниками ДТП стали сразу шесть транспортных средств. Среди них был замечен и Lamborghini. Управлявший спорткаром мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован, а его 32-летняя пассажирка погибла на месте.

Также в тяжёлом состоянии в больницу доставили водителя и пассажира ещё одной машины. Кроме того, были ранены трое других водителей, но они отделались мелкими повреждениями, пишет life.ru

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель Lamborghini, устроивший гонки со спортивным купе Mercedes. Полиция сейчас выясняет все обстоятельства случившегося.