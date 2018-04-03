В Германии открыт первый в мире музей такс

Первый в мире музей такс открылся в центре баварского города Пассау. Создателями музея стали поклонники немецкой породы охотничьих собак — Йозеф Кюбльбек и Оливер Шторц, сообщает радиостанция Bayerischer Rundfunk.

В настоящее время в музее размещены более двух тысяч экспонатов, посвящённых таксам: от пивных кружек и почтовых открыток до портрета любимой таксы Пабло Пикассо и символа Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене — таксы Вальди.

Сама выставка разделена на две категории. В первой такса представлена исключительно как охотничья собака, во второй — как часть баварского стиля жизни.

Известно, что экспонаты для музейной коллекции собирали по всей стране в антикварных магазинах, сувенирных лавках и на блошиных рынках. Также в дар музея передавали свои экспонаты частные коллекционеры из Бельгии, пишет life.ru

Отмечается, что посетить музей может каждый желающий совершено бесплатно.