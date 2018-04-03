Красносельский готов встретится в Риме для того, чтобы провести переговоры в формате "5+2"

Тирасполь поддерживает идею провести переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" в Риме в мае, заявил РИА Новости глава Приднестровья Вадим Красносельский.

Мы к такой идее, провести встречу в формате "5+2" в Риме, относимся положительно. Если будет повестка дня, конечно, встреча будет организована. По поводу сроков, это уже решать участникам формата. Мы готовы встретиться и в апреле, и в мае, и в июне — главное, чтобы повестка дня была обозначена", — сказал он.

Ранее спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фраттини предложил участникам переговоров по приднестровскому урегулированию провести в мае в Риме встречу в формате "пять плюс два" (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).