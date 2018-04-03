Актриса Анна Хилькевич ждёт ребёнка

Российская актриса Анна Хилькевич станет мамой во второй раз. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме".

"Отшучиваться на тему моего нового положения с каждым днём всё сложнее и сложнее, к тому же многие обладают такой проницательностью, что догадались о переменах раньше, чем узнала я", — написала Хилькевич в комментарии к фото, снятом для журнала ОК.

Актриса добавила, что расскажет все подробности позже. Пол ребёнка она пока не назвала.