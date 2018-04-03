В период пасхальных праздников таможенная служба будет работать в усиленном режиме

Работу учреждений во время пасхальных праздников обсудили на заседании ДПМ с представителями ответственных ведомств. Об этом сообщил Виталий Гамурарь во время брифинга демократической партии.

Представителей Таможенной службы и Пограничной полиции призвали принять меры, чтобы справиться с повышенным потоком пассажиров, который ожидается в период пасхальных праздников, и предупредить образование очередей.

Также представителей МВД попросили принять меры, чтобы избежать в ближайшие две недели автомобильных пробок в Кишинёве и на национальных дорогах страны.

Кроме того, особое внимание призвали уделить внимание проверкам качества продукции, которую поставляют в супермаркеты.







