В двух столичных кондитерских фабриках изделия готовились в антисанитарных условиях и из просроченных продуктов

Целый ряд нарушений выявила проверка двух кондитерских предприятий в столичном секторе Чеканы. Производство велось в антисанитарных условиях, а изделия готовили из просроченных ингредиентов.

Инспекторы Нацагентства продовольственной безопасности и полицейские обнаружили почти 1240 банок с консервированной вишней, 700 килограммов чернослива и девять коробок с пищевыми добавками, срок хранения которых давно истек.



"Срок хранения составляет полгода, он истек несколько месяцев назад".



Проверяющие обнаружили несколько коробок с просроченными пирожными, а также более 720 тортов весом до четырех килограммов с измененным сроком хранения. Их приготовили к продаже в столичных магазинах и на рынках.



Помещение, где хранилась продукция, кишело тараканами.



При проверке также нашли бухгалтерскую документацию и налоговые накладные с поддельными данными и неучтенные финансы.



По результатам инспекции открыты два уголовных дела. Виновным грозит штраф до 250 тысяч леев или до пяти лет лишения свободы.





