В Криулянском районе женщина зарубила топором своего мужа

Жительница Криулян зарубила мужа топором. Инцидент произошел в селе Дубэсарий Векь.

По информации полиции, 47-летний мужчина пришел домой пьяным. Между ним и супругой произошла ссора. Мужчина взял в руки топор и пригрозил жене, что убьет ее.

Во время потасовки женщине удалось выхватить топор. Она нанесла им удары по голове и телу мужа. От полученных ранений он скончался.

Женщина сама вызвала полицию и созналась в содеянном. Тело мужчины отправят на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти, пишет aif.md

Стоит отметить, что по словам представителей правоохранительных органов, женщина сама находилась в состоянии алкогольного опьянения. Супруги были из социально уязвимой семьи, у них нет детей. Обстоятельства происшествия выясняются.



