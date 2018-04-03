В Киеве иностранец напал с ножом на таксиста

В Киеве иностранец под угрозой применения ножа забрал у водителя такси деньги с мобильным и убежал, но через несколько дней его задержали правоохранители. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Так, в дежурную часть Оболонского управления полиции от водителя такси поступило сообщение о том, что на него напал пассажир с ножом, отобрав 400 гривен и телефон.

На место происшествия срочно прибыли правоохранители.

Заявитель рассказал, что клиент вызвал такси. Пунктом назначения был проспект Степана Бендеры, но по дороге пассажир несколько раз просил остановить автомобиль и выходил по своим делам. Неизвестный напал после того, как водитель сказал о расчете за поездку. Злоумышленник приставил к шее таксиста нож и приказал отдать деньги и ценные вещи, пишет korrespondent.net

Следственно-оперативная группа тщательно осмотрела транспортное средство и начала поиски подозреваемого. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, полицейские установили личность злоумышленника и место его пребывания. Правонарушителя задержали. Им оказался уроженец другой страны, 1985 года рождения.

Начато уголовное производство. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Ему сообщили о подозрении.