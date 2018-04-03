Во Франции начались масштабные протесты железнодорожников

Французские железнодорожники, в знак протеста против реформ Макрона, намерены на три месяца резко ограничить движение поездов во всей стране. Во вторник, 3 апреля, началась одна из крупнейших в истории страны забастовок, сообщает The Local.

В национальной железнодорожной компании SNCF, предупредили, что забастовка приведет к отмене 88% междугородних рейсов Intercite, до 70% региональных поездов TER. Отменят и часть международных рейсов, в частности, будет нарушено движение до Брюсселя и Лондона, а также Германии и Голландии.

Ожидается, что транспортный коллапс продлится два дня - 3 и 4 апреля. В дальнейшем работники французской железной дороги планируют выходить на работу только два дня из пяти в неделю - и так на протяжении трех месяцев, до конца июня.

Таким образом железнодорожники протестуют против новых реформ президента Франции Эммануэля Макрона, согласно которым железнодорожники потеряют свой льготный статус и будут приравнены к обычным наемным работникам.

Реформы президента повлекут забастовки и в других отраслях. В этот день прекратят работу энергетики, газовики, работники коммунальных служб и национальный авиаперевозчик Air France, пишет korrespondent.net

На улицы вышли также студенты, пенсионеры и представители профсоюзов.

Напомним, еще на этапе предвыборной борьбы Эмануэль Макрон обещал провести реформу рынка труда. Согласно ей, президент намерен сократить 120 тысяч из почти 5,6 миллионов рабочих мест в рабочем секторе на протяжении четырех лет — до 2022 года. Причиной постепенных реформ является государственный долг страны, который приближается к 100%.

Однако, согласно опросам, большинство французов поддерживает нововведения Макрона. Эксперты предполагают, что президент может поддаться давлению митингующих и программа реформ может оказаться под угрозой срыва.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Air France из-за забастовки отменит четверть рейсов.