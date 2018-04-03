СМИ: дочь Стинга закрутила роман с французской актрисой

Дочь певца Стинга Элиот Самнер встречается с 33-летней французской актрисой Жозефин де ла Буме, экс-супругой диджея и музыкального продюсера Марка Ронсона. Об этом пишет The Daily Mail.

Пару запечатлели во время романтической прогулки по Парижу во время поцелуя.

Известно, что Элиот Самнер еще в 2015 году заявила о том, что является лесбиянкой. В то время она встречалась с австралийской моделью Люси фон Альтен, пишет korrespondent.net

Она также отметила, что отец и мать знают о ее сексуальной ориентации и принимают это.