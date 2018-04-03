Ученый назвал сроки замены человека искусственным интеллектом

Искусственный интеллект будет в состоянии заменить человека через 10-15 лет. К такому выводу пришел руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук, пишут РИА Новости.

"Мы говорим прежде всего о замене на техническую систему человека-оператора, обеспечивающего обработку информации с использованием своих естественных способностей, сформировавшихся в процессе эволюции и продолжающих развиваться на протяжении человеческой жизни", - отметил специалист.

Он также заявляет, что в настоящее время уже существует множество систем искусственного интеллекта, которые справляются с задачами не хуже человека. В частности, алгоритмы могут распознавать лица и человеческие голоса, пишет korrespondent.net