В Испании перевернулся грузовик со слонами

На юго-востоке Испании грузовик, перевозивший пять цирковых слонов, попал в ДТП. Во время аварии одно животное погибло, а остальные - получили незначительные травмы.

Инцидент произошел на трассе близ города Альбасете в провинции Мурсия, когда грузовик со слонами врезался в отбойник. По предварительным данным, ДТП произошло, потому что водитель грузовика пытался разминуться с другим автомобилем.

В результате аварии одно из животных погибло, двое других получили ранения – у них повреждены ноги, пишет korrespondent.net

Раненых слонов поднимали с грузовика с помощью крана. Из-за этого движение по трассе перекрыли на два часа.