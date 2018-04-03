Обнаружены останки убитых ИГ 158 солдат в Ираке

В Ираке в братской могиле в провинции Салах-эд-Дин обнаружили останки 158 солдат, убитых в ходе резни на военной базе Шпихер. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Ирака, передает Синьхуа.

В частности, глава бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Заид Аббас сообщил, что рабочая группа бюро судебно-медицинской экспертизы и Фонда мучеников Ирака обнаружила две братские могилы в административном центре провинции Салах-эд-Дин Тикрите. Из одной из могил были извлечены останки 158 казненных солдат, которые являются жертвами резни на военной базе Шпихер.

По словам Аббаса, сейчас рабочая группа подтверждает личности погибших, а также готовится приступить к вскрытию второй братской могилы, пишет korrespondent.net.

Как известно, в июне 2014 года экстремистская группировка ИГИЛ захватила Тикрит и взяла в плен более 1,7 тыс. правительственных солдат, которые находились на военной базе Шпихер в северном пригороде Тикрита. Вскоре ИГ обнародовало видеозапись казни этих военнослужащих. В 2015 году по возвращении Тикрита под контроль правительственных войск были обнаружены останки сотен военнослужащих.