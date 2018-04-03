В Харькове авто провалилось под асфальт

В спальном районе Харькова вечером в понедельник, 2 апреля, авто провалилось под асфальт.

Отмечается, что транспортное средство было припарковано возле гаражей. Оно почти полностью уместилось в яму, образовавшуюся из-за разрушения канализационной трубы. Вода подмыла грунт, и тот не выдержал вес автомобиля, пишет korrespondent.net

В авто на момент происшествия никого не было.