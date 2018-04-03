Цукерберг назвал сроки решения проблемы безопасности в Facebook

Для решения проблемы с безопасностью данных в Facebook понадобится несколько лет. Об этом заявил основатель социальной сети Марк Цукерберг, передает Vox.

"Я хотел бы, чтобы мы это преодолели, но это займет несколько лет. Хотел бы я сказать, что мы решим все эти проблемы через три или шесть месяцев, но реальность в том, что решение некоторых из этих вопросов займет более длинный период времени", – сказал он.



Цукерберг также отметил, что на данный момент над обеспечением безопасности информации в компании работают около 14 тысяч человек, пишет korrespondent.net

Напомним, Facebook оказался в центре скандала после того, как СМИ провели расследование о незаконном использовании личных данных пользователей соцсети.

Бывший сотрудник Cambridge Analytica, специалист по анализу данных Кристофер Вайл рассказал, что еще в 2014 году компания использовала личные данные более 50 миллионов пользователей Facebook, полученные без их разрешения, для разработки одной из программ.