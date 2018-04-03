СМИ: Скрипаль отравили после получения доступа к счету

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия была отравлена ​​вместе со своим отцом через несколько дней после получения доступа к "секретному банковскому счету" в размере 150 тысяч фунтов стерлингов. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает британское издание Daily Mirror.

По данным газеты, эти деньги стали выручкой от продажи дома в Великобритании, принадлежавшего ее брату Александру и его бывшей жене Наталье. Александр в прошлом году умер "при невыясненных обстоятельствах" в Санкт-Петербурге, уточняет издание.

Отмечено, что Наталья, которая сейчас замужем за тренером по теннису, продала дом и выплатила половину суммы бывшему мужу.

Издание отмечает, что Юлия получила поручение на использование счета, зарегистрированного на Александра, еще в конце февраля - от своего отца Сергея Скрипаля, пишет korrespondent.net

По информации британской газеты, сейчас деньги находятся в одном из российских банков.