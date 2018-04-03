Фермеры могут подавать заявки на субсидии через интернет

Начиная со 2 апреля сельхозпроизводители могут записываться через Интернет для подачи заявок на получение субсидий в территориальных отделениях Агентства по выплатам и поддержке сельского хозяйства. Они также могут записываться на приём к руководству учреждения.

Записаться можно на сайте www.aipa.gov.md, воспользовавшись разделом „Programare online” (Онлайн-запись), который находится в правой части страницы. Также можно зайти по прямой ссылке: programari.aipa.md.



Соискатель должен заполнить персональную форму записи, внеся в неё свои имя, фамилию, электронную почту и контактный номер. Кроме того, необходимо ввести код безопасности, который появится на экране, и подтвердить свою запись, пишет IPN



Неявка в тот день и то время, на которые была произведена запись, несоответствие между данными, введёнными в форму записи, и идентификационными данными лица, которое придёт подавать заявку на получение субсидии, повлекут за собой отмену записи.