В Москве эвакуировали ТЦ "Афимолл-Сити"

Больше 4,5 тысячи человек эвакуировали днем из торгового центра "Афимолл-Сити" в Москве. Об этом рассказал источник в экстренных службах столицы.

Собеседник агентства уточнил, что сработала пожарная сигнализация.

Позже в экстренных службах тревогу назвали "ложной" — дым шел с кухни, пишет РИА Новости

"Афимолл-Сити" располагается по адресу: Пресненская набережная, дом 2. Начал работать в 2011 году. Состоит из шести надземных и трех подземных этажей. Общая площадь здания — более 280 квадратных метров.

Инцидент произошел на фоне массовых проверок крупных торговых центров после трагедии в Кемерово.







