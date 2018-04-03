Ночные разборки: на Ботанике неизвестные выстрелили в мужчину, затолкали в авто и скрылись с места происшествия

Водитель такси заснял ночные разборки со стрельбой в столице. Инцидент произошел в ночь на 31 марта на Ботанике на улице Костюженской. Шофер прилег отдохнуть, но его разбудили выстрелы. Мужчина поделился кадрами, на которых видно нападение на человека.

На видео видно, как остановился белый внедорожник, следом за которым припарковалась легковушка. Из нее вышли двое мужчин и сели на задние сиденья внедорожника.

Через несколько секунд из машины выскочил водитель и попытался убежать, но в него успели два раза выстрелить, затолкать в машину и скрыться с места происшествия.

Полицию об этом случае уведомили. Обстоятельства произошедшего выясняют.