Сегодня военнослужащие Нацармии добровольно сдают кровь

Военнослужащие Национальной армии сегодня добровольно сдают кровь. В центр переливания крови пришли почти 200 срочников и котрактников второй мотопехотной бригады.

Перед тем, как стать донорами, военнослужащие прошли обследование.



"Мы проверяем их на наличие инфекционных заболеваний, оперировали ли их раньше, принимают ли они лекарства, есть ли у них травмы. Затем измеряем давление, проверяем кожу", - сказала глава лаборатории Центра переливания крови Наталья Пискорская.



После сдачи крови, военнослужащим вручили пакеты с продовольствием и дали выходной.



"Это их добровольное желание. Вчера в списке было 125 человек, сегодня более 160. Многие хотят стать донорами. Число желающих увеличилось за несколько часов", - сказала военврач, майор второй мотопехотной бригады Маргарита Тодика.



До сих пор записались 500 военнослужащих. Всего в столице открыли три пункта сдачи крови.



