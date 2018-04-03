Компании по микрофинансированию будут штрафовать за неправильную информацию о ставкам по кредитам

Компании по микрофинансированию должны быть более прозрачными при предоставлении кредитов. В частности, они должны давать корректную информацию о реальных процентах, которые должны заплатить граждане за кредит.

В ходе еженедельного брифинга ДПМ было объявлено, что в парламенте будет зарегистрирована законодательная инициатива предусматривающая штрафы для тех, кто вводит потребителей в заблуждение.

"К сожалению, на это жалуются потребители, простые граждане, было понятно, что в определенные моменты те, кто предлагает это микрофинансирование, в своих рекламных роликах или выступлениях, не раскрывают реальных ставок, которые в конечном итоге оплачивают те, кто берет кредит", заявил пресс-секретарь ДПМ, Виталий Гамурарь.

По данным Нацкомиссии по финансовому рынку, в стране работает 170 компаний по микрофинансированию. Большинство из них зарегистрированны в столице.