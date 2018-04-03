Акции Tesla рухнули на 5% после смертельного ДТП и шуток о банкротстве

Акции компании Tesla по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник потеряли 5,1 процента, снизившись до 252 долларов за штуку, свидетельствуют данные NASDAQ.

Агентство MarketWatch отмечает, что потери происходят на фоне череды негативных для компании событий. Так, 23 марта Tesla Model X, ехавшая на автопилоте, попала в ДТП: автомобиль сгорел, а водитель скончался от полученных травм. День спустя компания объявила об отзыве 123 тысяч седанов модели S из-за проблем с электроусилителем руля.

Позже международное агентство Moody's понизило рейтинг Tesla, подчеркнув недостаток ликвидности у автопроизводителя.

РИА Новости. Кроме того, глава компании Илон Маск 1 апреля в шутку заявил о полном банкротстве, пишет

"Несмотря на серьезные попытки выручить средства с продажи пасхальных яиц, мы с сожалением сообщаем, что Tesla целиком и полностью обанкротилась. Настолько, что вы не поверите", — написал миллиардер в Twitter.







