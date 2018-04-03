Палеонтологи нашли в США останки крайне необычного варана, имевшего не два, а сразу четыре глаза, половина из которых находилась на темени этого ящера и помогала ему чувствовать опасность сзади, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.
"Окаменелости, которые мы изучали, были найдены еще в 1871 году, и мы получили их в очень плохом состоянии, по сути, в виде набора обломков. По этой причине неудивительно, что наши предшественники ничего не нашли во время их анализа. Мы же, в свою очередь, показали, что изучение даже самых плохих и небольших окаменелостей может принести огромную пользу", — заявил Кристер Смит (Krister Smith) из Йельского университета (США).
Многие примитивные позвоночные животные, в том числе рыбы и лягушки, имеют необычный орган, способный ощущать свет, который обыватели часто называют "третьим глазом". Он представляет собой набор из светочувствительных клеток, способных распознавать изменения в уровне освещения и реагировать на движения.
Некоторые ящерицы, как рассказывает Смит, тоже имеют "третий глаз", однако его природа и происхождение сегодня являются предметом споров среди ученых, так как он расположен в "неправильном" месте, над другой частью мозга, так называемым парапинеальным органом. По этой причине многие ученые считали, что "третий глаз" рептилий носит иное происхождение, нежели аналогичные органы рыб и земноводных.
Изучая фрагменты черепа одного из таких ящеров, американские палеонтологи натолкнулись на крайне необычную вещь – на макушке его головы присутствовало сразу два отверстия, через которые нервные клетки могли проникать наружу. Проанализировав их положение, ученые обнаружили, что эти отверстия находились прямо над эпифизом и парапинеальным органом, пишет РИА Новости
Все это, как считают ученые, говорит о двух вещах – эти древние вараны обладали не тремя, а сразу четырьмя глазами, и оба отдела мозга, а не только один из них, могли участвовать в формировании подобных органов зрения. Все это, как отмечает Смит, сближает варанов не с другими ящерицами или прочими рептилиями, а примитивными рыбами-миногами, также имеющими четыре глаза.
Подобный факт, в свою очередь, говорит о том, что гены, связанные с развитием подобных псевдоглаз, каким-то образом сохранились в ДНК ящериц и дожили практически до наших дней. Этого, к примеру, не произошло с участками генома, которые отвечают за развитие эмали и зубов в ДНК птиц. Раскрытие причин того, как возникли эти различия в развитии варанов и птиц, помогут нам приблизиться к полному пониманию того, как работает эволюция, заключают ученые.
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telegraph.md