В Китае прогремел взрыв на алюминиевом заводе, есть жертвы

В Китае во вторник, 3 апреля, произошел взрыв в цехе одного из алюминиевых заводов в городе Юнцзи провинции Шаньси/Северный Китай. В результате инцидента три человека погибли и еще трое пострадали, передает Синьхуа.

Отмечено, что взрыв прогремел в цехе компании Юньхан около полуночи.

"Два человека скончались на месте происшествия, один пропал без вести, еще трое получили травмы. В ходе проведенной судебно-медицинской экспертизы было установлено, что пропавший без вести также погиб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 пострадавшие находились на лечении в больнице, их жизни ничего не угрожает, пишет korrespondent.net

На данный момент местные власти проводят расследование этой аварии.