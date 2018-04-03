Андриан Канду утверждает, что Влад Плахотнюк продал весь свой бизнес

Председатель парламента Андриан Канду утверждает, что у лидера ДПМ Влада Плахотнюка есть только один бизнес в Молдове - в области СМИ. По словам спикера, называть лидера ДПМ олигархом - "это преувеличение".

Андриан Канду утверждает, что Влад Плахотнюк продал весь свой бизнес и что у него "есть интересы в области средств массовой информации, и это, практически, является единственным бизнесом, оставшимся у него в Молдове"

"Я думаю, что это преувеличение. Он действительно выходец из деловой среды, и тогда, когда он пришел в бизнес, в 2009-2010 годах, у него было больше бизнеса в Молдове, и он был важным человеком с точки зрения бизнеса. В настоящее время он является бизнесменом, но больше в прошлом, чем в настоящее время", - отметил Канду в интервью, предоставленном для румынского медиапортала Libertatea. Интервью он дал на следующий день после своего возвращения из Бухареста, где он присутствовал на торжественном заседании, посвященном столетию объединения с Бессарабией.

Спикер добавил, что интересы лидера ДПМ касаются сферы СМИ.

Напомним, что Андриан Канду принял участие в торжественном заседании парламента Румынии, посвященном столетию объединения Бессарабии с Румынией. Заседание состоялось через два дня после того, как в Кишиневе прошло Собрание в центре города, посвященное 100-летию, пишет point.md.