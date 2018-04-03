Пожар в Кемерово: появилось видео игровой зоны в момент возгорания

Следственный комитет России опубликовал в YouTube видеозапись с камер наблюдения в игровой зоне кемеровского ТЦ Зимняя вишня. Записи сделаны 25 марта около 16:00 по местному времени - в то время, когда началось возгорание, передает РБК.

В частности, на ролике продолжительностью 1:40 показаны записи с трех камер наблюдения, установленных в ТЦ рядом с детской игровой зоной - очаг возгорания находился рядом с ней. Видно, как дети в 15:59 начинают выбегать из этой зоны. Помещение, в котором они находились, ярко вспыхивает в 16:02.

Кроме того, на кадрах видно, как по игровой зоне бегает женщина в темной футболке или блузке и помогает выводить детей из помещения.

Уже во второй части выложенного СК РФ ролика показан вид на установленную в торговом центре карусель, на которой катается ребенок. Подбегает женщина, снимает ребенка и убегает. Другие посетители ТЦ также начинают спешно собираться. Гаснет верхнее освещение. Показывается съемка с третьей камеры наблюдения. На кадрах также видно, что верхнее освещение отключилось. Люди быстро покидают игровую зону, пишет korrespondent.net

"Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении СКР.