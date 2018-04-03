Петербургского курсанта, рисовавшего план захвата казармы, отправили лечиться от шизофрении

Суд в Петербурге постановил отправить обвиняемого в содействии терроризму курсанта Военно-космической академии на лечение в психиатрический стационар.

Это не принудительное лечение, а "просто лечение", отметил судья Московского окружного военного суда Петербурга Евгений Зубов.

Вадим Осипов был арестован весной 2017 года. Следователи ФСБ обнаружили у него в тетради нарисованную от руки схему и план захвата казарм Военно-космической академии имени Можайского, а на его смартфоне - скачанную книгу с рецептами для террористов, признанную экстремистским материалом.

На основании этих улик и разговоров с сослуживцами Осипова обвинили в планах совершить масштабный акт террора: захватить оружейную комнату, взорвать бомбы в казарме и на плацу академии во время построения, расстрелять курсантов, а также взорвать в центре Петербурга тележку с мороженым.

Для этого, утверждает обвинение, Осипов подыскивал соучастников среди курсантов, пишет ВВС.

Защита Осипова указывает, что никаких доказательств приготовлений к теракту следствие не представило, а варианты захвата казарм их подзащитный обсуждал со знакомыми и сослуживцами, поскольку его волновали вопросы безопасности.

Сам он не признает своей вины.

В обвинительном заключении говорится, что мотивом Осипова якобы было" желание прославиться путем создания общественного резонанса, направленного на запоминание населением его личности в роли массового убийцы".

"С этой целью Осипов [...], проходя обучение по программе общевойсковой подготовки, [...] особо тщательно изучал предметы боевой подготовки", говорится в документе.