Навальный создает новую политическую партию "Рабочее название"

Оппозиционный политик в России Алексей Навальный собрался зарегистрировать в министерстве юстиции России политическую партию - "Рабочее название".

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила Би-би-си, что команда политика подала уведомление о проведении съезда партии под именем "Рабочее название". "Разумеется, это не окончательное название", - уточнила она.

"Так как названия нашей партии кремлевские жулики воруют до съезда, в этот раз мы подали увеломление о съезде партии "Рабочее название". А там переименуем", - написал политик у себя в "Телеграме".

Уведомление об образовании организационного комитета в целях подготовки, созыва и проведения учредительного съезда партии представлено в минюст 29 марта 2018 года.

Учредительный съезд партии планируется провести 19 мая 2018 года.