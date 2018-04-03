СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.

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