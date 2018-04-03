ANSA призвала быть внимательнее при покупке продуктов к пасхальным праздникам

Перед пасхальными праздниками Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) проконтролировало ряд экономических агентов животноводческих ферм.

В то же время представители ANSA рекомендовали потребителям быть внимательными при покупке этих продуктов, пишет МОЛДПРЕС

«Потребитель должен обратить внимание на условия хранения, состояние продукта. Яйцо должно быть чистым, без трещин, скорлупа матовой. Белок и желток должны быть прозрачными, соответствующей консистенции и без посторонних запахов», - отметил заместитель директора ANSA Ион Тома.

Инспекторы Национального агентства продовольственной безопасности перед Пасхой проверяют скотобойни. Они уже побывали в селе Бардар Яловенского района.

"Нужно сделать всё правильно, чтобы не задеть желудок и кишечник, где много бактерий", - сказал ветеринар Игорь Жувала.



"Мясо затем необходимо заморозить, это очень важно. Нельзя брать свежее мясо и нести на рынок в пластиковом пакете. Это хорошая среда для размножения бактерий", - сказал директор скотобойни Андрей Дорофтей.



Глава агентства продовольственной безопасности говорит, что в случае необходимости у продавцов нужно требовать сертификаты качества.



"На товар должны быть сертификаты от санитарно-ветеринарной службы, подтверждающие его качество. Только так можно избежать интоксикаций в пасхальные дни", - отметил глава НАПБ Георгий Габерь.



Срок хранения ягнятины - 72 часа. Свежесть мяса можно определить по внешнему виду, утверждают инспекторы.



"Цвет должен быть розовый, должен быть подкожный жир, однородный. Мясо не должно быть липким", - сказала глава подразделения НАПБ Корнелиу Гуцу.





Кроме того, ANSA предупредила население, что продукты питания следует покупать только в специализированных магазинах, в специально оборудованных, лицензированных местах, имеющих все санитарно-ветеринарные документы.