Сильвия Раду проинспектировала ремонт дорог в столице

Временно исполняющая обязанности генерального мэра Сильвия Раду проверила сегодня, как проходят работы по ремонту дорог и устранению ям, появившихся после зимы.

Она посетила дорожников, которые трудятся на столичной улице Мештерул Маноле и проконтролировала рабочий процесс. Напомним, что, согласно информации, опубликованной на сайте мэрии, сегодня работы проводились на нескольких улицах в секторах Чеканы и Рышкановка, а именно на Мирча чел Бэтрын, Мештерул Маноле, Вадул луй Водэ и Каля Мошилор. Согласно программе реабилитации дорог в столице, на первом этапе будут заделаны дорожные ямы. Впоследствии, начиная с июня этого года, начнутся работы по капитальному ремонту некоторых улиц.

Комментарии

Другие новости