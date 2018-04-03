Исправлена ошибка, из-за которой замедлились часы в 25 странах

Исправлена ошибка в электросети континентальной Европы, замедлившая цифровые часы в 25 странах Европы, сообщает The Associated Press.

Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E заявила, что ее участники в 25 странах приняли меры, чтобы вернуть частоту тока до 50 Гц.

Пресс-секретарь ENTSO-E Клер Камю заявила 3 апреля, что цифровые часы, которые вмонтированы в технику и время в которых отсчитывается с помощью частоты тока, работают исправно, пишет korrespondent.net

В начале марта жители 25 стран Европы обнаружили, что цифровые часы, встроенные в бытовую технику, стали идти с отставанием на 6 минут. Причиной этому стал спор Косова и Сербии. На территории Косова было использовано больше энергии, чем произведено. А правительство Сербии, отвечающее за поддержание баланса сети в Косове, не справилось со своими обязанностями.