Еще один кандидат будет баллотироваться на пост столичного мэра

Полку претендентов на пост столичного мэра прибыло. О намерении баллотироваться объявил экономист Сергей Тофилат, приближенный лидера Партии действия и солидарности Майи Санду. Ее политических союзников объявление удивило.

Вице-председатель Платформы ДА Александр Слусарь заявил для Ziarul NAȚIONAL, что не понимает этого шага. Ранее о намерении баллотироваться в столичные мэры заявили пятеро потенциальных кандидатов.

Для участия в гонке их должен зарегистрировать окружной избирательный совет. Там документы начнут принимать завтра. Завершится регистрация 19-го апреля. А выборы намечены на 20-е мая.

Тогда же мэров изберут в Бельцах и еще пяти населенных пунктах.







