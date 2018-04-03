Экологи бьют тревогу из-за исчезновения арктического льда

Арктические льды растают даже в том случае, если мировому сообществу удастся выполнить поставленную цель и ограничить глобальное потепление до максимум двух градусов по сравнению с доиндустриальным периодом. К такому выводу пришли авторы сразу двух исследований, опубликованных в журнале Nature Climate Change.

При глобальном потеплении на два градуса Северный Ледовитый океан будет оставаться свободным ото льда в летние месяцы каждые четыре года, предупреждают ученые. В научном понимании это означает, что площадь ледяного покрытия составляет менее одного миллиона квадратных километров.

В то же время ученые отмечают, что при ограничении глобального потепления до максимум полутора градусов Северный Ледовитый океан оставался бы свободным ото льда лишь каждые 40 лет. Цель по ограничению потепления на уровне 1,5 градусов была закреплена на Парижской конференции по защите земного климата в 2015 году под давлением со стороны государств, наиболее сильно страдающих от климатических изменений, пишет korrespondent.net

Эксперты, однако, полагают, что эта цель уже не достижима. В то же время при более опасном сценарии - при глобальном потеплении на три градуса Северный Ледовитый океан будет оставаться свободным ото льда каждое лето.

Летом 2017 года площадь ледяного покрова в Арктике сократилась до 4,64 млн кв. км. Это меньше, чем в 2012 году, когда эта площадь сократилась до 3,39 кв. км. Однако ученые констатируют, что в долгосрочном плане тенденция очевидна: площадь ледяного покрова в арктическое лето уменьшилась уже на 40%