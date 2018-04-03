Мумия возрастом 4000 лет решила загадку археологов

Мумию нашли еще в 1915 году, но ее тело было разделено на части, а голова лежала на гробнице. Оказалось, что захоронение разграбили еще в древние времена, а останки сожгли, чтобы замести следы, поэтому ученые не могли установить точную принадлежность частей тела, передает LiveScience.

Археологи знали только, что там был захоронен военачальник Джехути, но кого именно нашли в гробнице: его или его жену — оставалось загадкой. Сейчас удалось выяснить, что голову отделили в процессе мумификации, тогда же вырезали некоторые кости черепа, чтобы умерший мог есть и пить в загробной жизни, пишет moya-planeta.ru

Но самой сложной работой была экстракция ДНК, ранее это не удавалось сделать. Специалисты ФБР смогли скопировать ДНК из зубной пыли и установили, что голова принадлежала мужчине. То есть в захоронении нашли самого Джехути.