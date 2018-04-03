Японцы создали коллекцию мебели для кошек

Японская компания Craftsman Made решила оживить некогда процветавшую мебельную индустрию префектуры Фукуока. Традиционная мебельная промышленность Японии давно испытывает проблемы из-за глобализации производства такими компаниями, как IKEA.

Хорошо зная о любви интернет-сообщества к кошкам, а также о растущем тренде дизайнерской мебели для домашних питомцев, компания направила силы и навыки своих ремесленников на изготовление миниатюрной мебели для кошек.

Однако это не обычные и знакомые всем башенки, домики и платформы. Изготовленная из Адамова дерева, эта элегантная мебель является точной уменьшенной копией полноразмерных моделей, пишет moya-planeta.ru

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