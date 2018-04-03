Названа неожиданная польза кофе

Ученые из Университета Сан-Паулу выяснили, что люди, регулярно потребляющие кофе, отличаются более чистыми артериями, передает Daily Mail. Оптимальным количеством оказались именно три чашки кофе, пить больше считается опасным для сердца. Ученые пока не знают, какой именно компонент популярного напитка оказывает очищающее действие: сам кофеин или ранее обнаруженные антиоксиданты.

Исследование проводилось на основе диетических предпочтений и анализов артерий 4400 человек. Кроме того, ранее ученые из Эдинбурга обнаружили, что кофе состоит из 1000 биоактивных компонентов, многие из которых оказывают терапевтическое, противовоспалительное, противораковое и антифиброзное воздействие, пишет moya-planeta.ru

Регулярное употребление кофе снижает риск развития сердечных заболеваний на 15%, рака — на 34% и болезни Паркинсона — на 36%. Это актуально и для кофе без кофеина.